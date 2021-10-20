مصر.. مخرج مشهور يثير ضجة بتصريحات حول تقديم مشاهد جنسية في أفلامه

قال المخرج المصري المشهور هادي الباجوري، إنه ليس لديه مشكلة في تصوير مشهد جنسي بأفلامه، وأن هناك أزمة في تقبل هذه الأمور حاليًا.

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وأضاف هادي الباجوري خلال ندوة فيلمه قمر 14، والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "وصل بنا الحال إلى أن الجمهور صفّق بعد أن شاهد قبلة خالد النبوي وشيرين رضا في نهاية الفيلم".

وأكد الباجوري أنه لا يكترث للانتقادات التي سيتعرض لها، بسبب تصريحه بأنه لا يمانع تقديم مشاهد جنسية في أفلامه، قائلا: "اللي مش عاجبه ميدخلش السينما، وشخصيات الفيلم تفرض نفسها على الدراما التي نُقدمها، فهناك مثلًا شخصية العاهرة أو الشاذ جنسيًا، ولا بد أن نقدمها بتفاصيل معينة".

المصدر: القاهرة 24