المحلل الشرعي المثير للجدل في مصر: لم أتزوج 33 مرة!

كشف محمد الملاح، المعروف إعلاميا بـ"المحلل الشرعي" عن مفاجأة بشأن تصريحاته التلفزيونية بأنه تزوج من قبل 33 مرة أثناء عمله كمحلل شرعي.

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وقال الملاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: "أنا عايز أقول الحقيقة للناس كلها، أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي".

وأضاف الملاح: "رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التلفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي، وحصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس".

وأكمل محمد الملاح: "لن أتحدث في هذا الأمر إلا بوجود المحامي الخاص بي كي لا أقع في أي مساءلة قانونية".

واستضاف الإعلامي شريف عامر، في وقت سابق محمد الملاح خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية mbc، وأوضح أنه يعمل محللًا شرعيا، على طريقة فيلم "زوج تحت الطلب" لـ الفنان عادل إمام.

وأثار الملاح خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا، بعدما كشف زواجه 33 مرة كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، معلنًا أن ذلك كان لوجه الله ومجانًا.

المصدر: القاهرة 24