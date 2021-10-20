مصر..السماح لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها سمحت لـ21 مواطنا مصريا من المتقدمين إليها، بالحصول على جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

إقرأ المزيد

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات، حيث تبين أن الجنسيات الأجنبية المأذون التجنس بها هي الأمريكية، والدنماركية، والكندية، والمغربية، والسودانية، والفلسطينية، والجبل الأسود، والألمانية، والأوكرانية، والإيطالية، والسويسرية، والهولندية، والأسترالية.

المصدر: "الوطن"