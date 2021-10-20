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التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية
Reuters KHALED ABDULLAH
عناصر ن جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أفاد التحالف العربي بقيادة السعودية بأن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه جازان.

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الحوثيون يعلنون سيطرتهم على عدد من المديريات في مأرب وشبوة
الحوثيون يعلنون سيطرتهم على عدد من المديريات في مأرب وشبوة

وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الأحد الماضي، أنه شن خلال اليوم الأخير أكثر من 40 غارة على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن مواصلة "ممارسة عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى المرضى في العبدية".

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان الحوثيين في وقت سابق من اليوم عن سيطرتهم على عدد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة، منها العبدية.

المصدر: "واس" + "الإخبارية"

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