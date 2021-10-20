بالفيديو.. ضبط أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار في محافظة الجيزة المصرية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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ضبطت السلطات المصرية بمحافظة الجيزة، أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار بعقار في شارع سوق الأحد بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.
وتحفظت السلطات من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، على الوسائل المستخدمة في الحفر والتنقيب، من مواسير ورافعات وأدوات ومعدات حفر وماتور شفط المياه، وتم تحرير محاضر بالواقعة.
كما قامت المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية باستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين جرى ضبطهم أثناء تنفيذ أعمال الحفر.
المصدر: "الوطن"
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