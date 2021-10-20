بعد 7 سنوات من تعثر مشروع مطعم الطائرة.. السلطات السعودية تتخلص من "سما أبها"

كشفت أمانة منطقة عسير في السعودية، عبر بيان صحفي نشرته في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سبب التخلص من طائرة "سما أبها".

وقالت الأمانة أمس الثلاثاء: "نظرا لتقادم هيكل طائرة سما أبها وتعرضها للتلفيات، مما جعله غير صالح للاستخدام، فقد تقرر التخلص من هيكل الطائرة".

وأضافت أن من بين أسباب هذا القرار "عزوف المستثمرين عن التقدم لاستثمارها وانسحاب من تقدم منهم، مما جعلها عبئا على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها".

وتابع: "نؤكد أن المنطقة لديها الآن توجهات واعدة لتطوير وتحسين موقع سما أبها، بما يليق بمنطقة عسير ومواطني عسير والمستثمرين، وبما يتوافق مع استراتيجية منطقة عسير".

ذكر أن الطائرة من طراز جامبو 747 نقلت في مارس 2014 لأبها قادمة من المدينة المنورة في رحلة استغرقت 14 يوما، وفي يوليو من نفس العام، أعلنت أمانة عسير عن مسح للموقع لإقامة مشروع المطعم في الطائرة.

وفي فبراير 2015 تم ترسية مشروع مطعم الطائرة بأبها بـ25 مليون ريال، وفي عام 2017 تم الإعلان عن تعثر المشروع لمشكلة مالية وعدم تأهل المقاول المنفذ.

وبعد 7 سنوات من التعثر في إنجاز المشروع، أعلنت أمانة عسير أخيرا عن رغبتها في بيع هيكل طائرة أم الركب لتضع حدا لمشروع مطعم الطائرة.

المصدر: RT