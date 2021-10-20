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سانا: قتلى وجرحى جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة للجيش السوري وسط العاصمة دمشق

قتلى وجرحى بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة للجيش عند جسر الرئيس في دمشق

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة للجيش عند جسر الرئيس في دمشق
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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بوقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق أسفر عن قتلى وجرحى.

وذكرت "سانا"أن التفجير أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر أن وحدات الهندسة تفكك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف الحافلة.

قتلى وجرحى بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة للجيش عند جسر الرئيس في دمشق
قتلى وجرحى بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة للجيش عند جسر الرئيس في دمشق
قتلى وجرحى بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة للجيش عند جسر الرئيس في دمشق

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