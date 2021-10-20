باللغة العربية.. سفيرة بريطانيا في ليبيا تعبر عن إعجابها بالعصيدة الليبية (ليبيا)

أعربت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، عن إعجابها بالعصيدة الليبية.

ونشرت السفيرة البريطانية، أمس الثلاثاء، فيديو عبر حسابها في موقع "تويتر" وهي تجرب العصيدة البيضاء الليبية التي تطبخ عادة في يوم المولد النبوي الشريف، وعلقت باللغة العربية: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، لأول مرة أجرب العصيدة الليبية، لذيذة للغاية".

والعصيدة أكلة تقليدية عربية، لكن تختلف بعض الشيء في دول شمال إفريقيا، فهي ليست سائلة بل كتلة متماسكة، مما يجعلها وجبة حقيقية، تتكون من دقيق قمح مطبوخ بالماء، مع إضافات أخرى بعد الطبخ للزينة وإضفاء نكهة مميزة، مثل زيت الزيتون، أو الزبدة، أو العسل، أو مسحوق البسيسة.

كـل عام وأنتم بخير بمناسبة #المولد_النبوي_الشريف ✨ لأول مرة أجري العصيدة الليبية 🇱🇾 لذيذة للغاية 👌🏻 pic.twitter.com/A89DzaXNDT — Caroline Hurndall (@CaroHurndall) October 19, 2021

المصدر: RT