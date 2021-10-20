مصر تسجل 43 وفاة و868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 43 وفاة و868 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18058، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 320207.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 270193 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 868 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 43 حالة وفاة pic.twitter.com/bhMovaTvTL — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 20, 2021

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 45 وفاة و883 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT