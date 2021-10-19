"علما إسرائيل والإمارات على القمر".. أبو ظبي وتل أبيب تتفقان على استكشاف الفضاء في مهمة مشتركة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن إسرائيل والإمارات ستوقعان يوم الأربعاء اتفاقا في مجال الفضاء، يشمل إطلاقا مشتركا للمهمة الفضائية الإسرائيلية الثانية إلى القمر "بريشيت 2".

وقالت الصحيفة إن وزيرة التكنولوجيا الإسرائيلية أوريت فاركاش هكوهين، سافرت الثلاثاء إلى إمارة دبي بالإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها، تلتقي خلالها نظيرتها الإماراتية سارة الأميري.

وستوقع الوزيرتان في معرض "إكسبو 2020 دبي"، اتفاقا هو الأول من نوعه بين البلدين في مجال الفضاء، بحسب الصحيفة.

ويقضي الاتفاق "بتنفيذ مشاريع فضائية مشتركة بما في ذلك تطوير تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية وأنظمة أبحاث الفضاء، مثل الروبوتات والمركبات والأنظمة البصرية والبرامج التعليمية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يشمل إطلاقا مشتركا لمهمة فضائية خاصة تهدف إلى الهبوط على سطح القمر في عام 2024 وتحمل اسم "بريشيت 2" (التكوين 2)، في إشارة إلى أول أسفار التوراة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال المهمة المذكورة سيتم رفع علمي إسرائيل والإمارات معا على سطح القمر.

يذكر أنه في 2019، أطلقت إسرائيل أول مهمة فضائية تحت اسم "بريشيت1" إلا أن المركبة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + وكالات