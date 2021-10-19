تلفزيون "النهار": هزة أرضية بقوة 2.9 درجة تضرب شمال الجزائر

أفاد تلفزين "النهار" الجزائري بأن هزة أرضية بقوة 2.9 درجة ضربت ولاية شمال البلاد.

ونقلت "النهار" عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أنه سجل على الساعة 19:51 بالتوقيت المحلي هزة أرضية بشدة 2.9 درجة في بلدية سيدي عبد الرحمن بولاية الشلف.

وحسب مصالح الحماية المدية في الشلف، فإن مركز الهزة قد حدد في البحر على بعد 37 كلم شمال غرب سيدي عبد الرحمن الساحلية، فيما لم يتم تسجيل أية خسائر تذكر.

المصدر: "النهار"