رئيس معهد الفلك المصري: بلادنا لم ولن تدخل حزام الزلازل

قال رئيس المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، إن مصر "لم ولن تدخل حزام الزلازل"، مضيفا أن تأكيداته في هذا الشأن "علمية".

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الزلزال الذي شعر به مواطنون في مصر الثلاثاء وقع في منطقة بعيدة بمسافة كافية عن مصر، بواقع 392 كيلومترا عن محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن عمق الزلزال الذي وصفه بـ"الكبير نسبيا" هو ما جعل عددا لا بأس به يشعر بالاهتزاز، موضحا أن عمق الزلزال كان 65 كيلومترا من سطح الأرض.

وأوضح أن هذا العمق الكبير هو السبب في شعور المواطنين في محافظة القاهرة بالزلزال بشكل أكبر.

وأفاد القاضي بتسجيل تابعين للزلزال لكن قوتهما كانت أقل كثيرا إذ بلغت 3.4 درجة، مؤكدا أن أحدا لم يشعر بهما على الأراضي المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية شرق كريت على بعد 390 كيلومترا شمال الإسكندرية، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

المصدر: RT