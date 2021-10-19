لبنان.. نائب عن حزب "القوات اللبنانية" يحضر جلسة نيابية وبحوزته مسدس حربي

أفادت قناة "الجديد" بأن النائب عن حزب "القوات اللبنانية" بيار بو عاصي حضر جلسة نيابية بكاملها وبحوزته مسدسه الحربي.

وأوضحت القناة أن "نائب كتلة (الجمهورية القوية) بيار بو عاصي حضر جلسة مجلس النواب بكاملها بمسدسه الحربي، وعند اقتراب الجلسة من نهايتها لاحظ أحد العناصر الأمنية وجود المسدس على خاصرة بو عاصي فأبلغ مسؤوله الأمني بذلك".

وأضافت أنه "تم التعميم على عناصر حرس المجلس النيابي تفتيش بوعاصي لحظة خروجه من الجلسة وهو ما تزامن مع خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبلغ بالأمر".

وأشار إلى أن "عناصر حرس المجلس عثروا على المسدس وطلبوا من بو عاصي تسليمه لمرافقه".

من جانبه، علّق بو عاصي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "خرجت من القاعة عند انتهاء الجلسة وأدليت بتصاريح صحافية ثم عدت ودخلت القاعة، ولا يخرجني من قاعة مجلس النواب إلا من أدخلني إليها، أي الناخبون".

خرجت من القاعة عند انتهاء الجلسة وادليت بتصاريح صحافية ثم عدت ودخلت القاعة ولا يخرجني من قاعة مجلس النواب الا من ادخلني اليها اي الناخبين. — Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) October 19, 2021

المصدر: "الجديد " + RT