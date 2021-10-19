استطلاع: نحو 80 بالمئة من المغاربة يؤيدون زراعة مخدر القنب الهندي

عرض "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" في المغرب نتائج استطلاع للرأي حول موقف المغاربة من زراعة مخدر القنب الهندي.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن حوالي 94 بالمئة من المستجوبين يعتبرون أن زراعة القنب الهندي "زراعة تاريخية في المغرب"، فيما يرى 79 في المائة منهم وجوب السماح بزراعته، بشرط الحصول على ترخيص خاص.

كما أوضحت النتائج أن 64 بالمئة من المستجوبين مع وجوب أن يشمل الترخيص فقط "الأراضي المزروعة تاريخيا بهذه النبتة"، فيما يرى 58 بالمئة أنه يجب أن يقتصر على "سكان المناطق المعنية تاريخيا بهذه الزراعة".

ويرى 91 بالمئة من العينة المستجوبة أن زراعة القنب تشكل المصدر الوحيد للدخل بالنسبة للأسر في بعض المناطق كما أنها تساهم في خلق فرص الشغل، بينما أكد 86 بالمئة أنها تساهم في التنمية الاقتصادية.

المصدر: "هسبريس"