مصر.. نقابة الصحفيين تحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للتأديب

قررت نقابة الصحفيين المصريين، إحالة المستشارة الإعلامية لوزير السياحة إلى لجنة تأديب، وذلك على خلفية الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين" في سقارة.

ووقعت لجنة التحقيقات في نقابة الصحفيين، قرارا بإحالة نيفين العارف، المستشارة الإعلامية والصحفية بجريدة "الأهرام ويكلي"، وإسماعيل جمعة، صحفي بجريدة "الأهرام"، إلى لجنة التأديب، وذلك على خلفية الواقعة التي تعود أحداثها إلى 14 نوفمبر من العام الماضي.

وفي وقت سابق، طالب مجلس نقابة الصحفيين، خالد العناني، وزير السياحة والآثار، باتخاذ خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء أزمة الزملاء محرري السياحة والآثار، بما يضمن عدم تكرار ما حدث، إلا أن الأزمة ما زالت مشتعلة حتى الآن.

وطالب المجلس، وزارة السياحة والآثار باحترام الصحافة وحق الصحفيين في القيام بدورهم في نقل المعلومات والأخبار إلى المواطن باعتبارهم عينه التي تراقب سلطات الدولة المختلفة.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عن تضامنه مع الزملاء المحررين المكلفين بتغطية ملف السياحة والآثار، رافضا أي تجاوز بحقهم خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن كشف سقارة الأثري في 14 نوفمبر الماضي، مؤكدا أن النقابة راعت في كل ردود أفعالها تجاه هذه المشكلة طوال هذه المدة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية.

وشدد مجلس النقابة، على أن العلاقة مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى الاحترام المتبادل الذي يكنه المجلس لكل هذه المؤسسات.

وقام مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الأخير، بتفويض محمد شبانة، وكيل نقابة الصحفيين، باتخاذ اللازم نحو إنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة وصحفييها في مدة تنتهي خلال شهر أكتوبر الحالي.

يذكر أن الشكوى مقدمة من مجموعة من الصحفيين الذين ينتمون إلى عدة مؤسسات قومية وحزبية ومستقلة.

المصدر: RT