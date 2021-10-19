وزيرة خارجية السويد تؤكد لعباس دعمها لتحقيق السلام والاستقرار وفق رؤية "حل الدولتين"

أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، خلال لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على مواقف بلادها الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار وفق رؤية حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس أكد بدوره "ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة ووقف الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتطبيق الاتفاقيات الموقعة وإجراءات بناء الثقة والانتقال لعملية سياسية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال".

وشدد على "ضرورة مواصلة جهود تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة يلتزم جميع أعضائها بالشرعية الدولية لافتا إلى أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدينة القدس".

ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية السويدية مواقف بلادها الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار وفق رؤية حل الدولتين، وأعربت عن حرصها على تعزيز علاقات الصداقة القوية مع فلسطين وشعبها، والتي هذه الزيارة في إطار تمتينها، مشددة على استمرار السويد في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

المصدر: "وفا"