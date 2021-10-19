وزير خارجية قطر يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى إيران التطورات في طهران

بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبيرت مالي، آخر التطورات بالشأن الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع مالي "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة، لا سيما في إيران".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة لا سيما في إيران.#قناpic.twitter.com/sud1AxyGij — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 19, 2021

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من مباحثات هاتفية بين الوزير القطري ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها أمس الاثنين، إنه جرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر مستجدات قضايا المنطقة".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري ، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر مستجدات قضايا المنطقة . #قناpic.twitter.com/mbMM8Ol3fS — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 18, 2021

المصدر: "قنا"