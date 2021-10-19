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وزير خارجية قطر يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى إيران التطورات في طهران

أخبار العالم العربي

وزير خارجية قطر يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى إيران التطورات في طهران
الصورة من "تويتر"
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بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبيرت مالي، آخر التطورات بالشأن الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع مالي "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة، لا سيما في إيران".

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من مباحثات هاتفية بين الوزير القطري ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها أمس الاثنين، إنه جرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر مستجدات قضايا المنطقة".

المصدر: "قنا"

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