 
مباشر

مراسلنا: اعتصام أمام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjif

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن اعتصاما بدأ أمام المنطقة الخضراء (مقر الرئاسات الثلاث) في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد.

وذكر مراسلنا، أن العشرات من أنصار أحزاب خسرت في الانتخابات، اعتصموا أمام بوابة المنطقة الخضراء التي تضم مقارا حكومية وبعثات دبلوماسية.

مراسلنا: اعتصام أمام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات
RT

مراسلنا: اعتصام أمام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات
RT

مراسلنا: اعتصام أمام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات
RT

مراسلنا: اعتصام أمام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات
RT

وأضاف، أن المتظاهرين نصبوا الخيام أمام المنطقة ورددوا شعارات تندد بنتائج الانتخابات وتحدثوا عن "تزويرها".


المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا