مراسلنا: اعتصام أمام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن اعتصاما بدأ أمام المنطقة الخضراء (مقر الرئاسات الثلاث) في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد.
وذكر مراسلنا، أن العشرات من أنصار أحزاب خسرت في الانتخابات، اعتصموا أمام بوابة المنطقة الخضراء التي تضم مقارا حكومية وبعثات دبلوماسية.
RT
RT
RT
RT
وأضاف، أن المتظاهرين نصبوا الخيام أمام المنطقة ورددوا شعارات تندد بنتائج الانتخابات وتحدثوا عن "تزويرها".
المصدر: RT
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