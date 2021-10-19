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مصر.. مصدر يكشف عن قرار بمنع طلاب جامعة القاهرة من الدخول إليها إلا بعد تلقي لقاح كورونا

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مصر.. مصدر يكشف عن قرار بمنع طلاب جامعة القاهرة من الدخول إليها إلا بعد تلقي لقاح كورونا
Globallookpress
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أكد مصدر مسؤول بجامعة القاهرة أنه سيتم منع أي طالب لم يتلق لقاح فيروس كورونا من دخول الحرم الجامعي ابتداء من 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن دخول الجامعة والمدن الجامعية، سيقتصر على الطلاب الذين تلقوا اللقاح، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

وتطبق جامعة القاهرة حاليا كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، منها قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية قبل دخول الحرم الجامعي، والتشديد على أهمية ارتداء القناع الطبي ومراعاة عمليات التباعد الاجتماعي.

وشدد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، على ضرورة توجه الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح إلى النقاط المحددة في الجامعة أو التابعة إلى وزارة الصحة والسكان، للحصول على اللقاح حتى يتم السماح لهم بالدخول للحرم الجامعي.

المصدر: الأهرام

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