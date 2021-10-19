محمد بن زايد يدعو نفتالي بينيت لزيارة الإمارات

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للقيام بزيارة رسمية أولى إلى دولة الإمارات.

إقرأ المزيد

وقال حساب الخارجية الإسرائيلية الناطق بالعربية في "تويتر": "نقل السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة في مستهل اللقاء مع رئيس الوزراء بينيت، رسالة خطية خاصة نيابة عن ولي عهد دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، تضمنت دعوة لرئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية أولى إلى بلاده..وشكر رئيس الوزراء السفير على هذه الدعوة الكريمة".

نقل السفير الإماراتي في اسرائيل محمد آل خاجة في مستهل اللقاء مع رئيس الوزراء بينيت رسالة خطية خاصة نيابة عن ولي عهد دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد تضمنت دعوة لرئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية أولى إلى بلاده. وشكر رئيس الوزراء السفير على هذه الدعوة الكريمة. 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/Iyp8Fs3BAj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 19, 2021

المصدر: RT