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محمد بن زايد يدعو نفتالي بينيت لزيارة الإمارات

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محمد بن زايد يدعو نفتالي بينيت لزيارة الإمارات
Reuters HANDOUT
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد
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أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للقيام بزيارة رسمية أولى إلى دولة الإمارات.

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وقال حساب الخارجية الإسرائيلية الناطق بالعربية في "تويتر": "نقل السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة في مستهل اللقاء مع رئيس الوزراء بينيت، رسالة خطية خاصة نيابة عن ولي عهد دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، تضمنت دعوة لرئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية أولى إلى بلاده..وشكر رئيس الوزراء السفير على هذه الدعوة الكريمة".

المصدر: RT

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