لبنان..اشتباكات مسلحة في الشمال وحرق منازل تخلف قتلى وجرحى (فيديو)
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني باستمرار الاشتباكات بالأسلحة منذ الصباح في بلدة وادي الجاموس بالشمال اللبناني، بين أفراد من عائلتي الطرطوسي والسيد.
وفي إطار هذه الاشتباكات العائلية، جرت عمليات إحراق للمنازل والسيارات، وتم قتل 4 مواطنين وجرح 7 آخرين، جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى في حلبا، وحالة بعضهم حرجة.
ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في البلدة والفصل بين العائلتين تمهيدا لإعادة الهدوء.
ارتفاع عدد القتلى في وادي الجاموس في عكار الى ٣ . pic.twitter.com/gorykNTpYa— البجاني (@kahale_tayyar) October 19, 2021
من جانبه، عبر النائب وليد البعريني (من شمال لبنان)، عن أسفه لسقوط 4 ضحايا نتيجة هذه الأحداث، آملا "أن يحقن الله الدماء في أسرع وقت وأن يصبر أهلهم".
ودعا البعريني إلى "حقن الدماء بأسرع وقت وأن تعمل القوى الأمنية جاهدة على وقف هذا النزيف"، فيما كان قد زار ليلا العائلتين للتخفيف من حدة التوترات وسعيا للتهدئة.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها تعود لهذه الاشتباكات.
ارتفاع عدد القتلى في اشتباكات وادي الجاموس #عكار الى ثلاث قتلى وهم:— علي⛓جود (@ali_joud6109) October 19, 2021
عفيف طرطوسي و عبدالكريم سعد طرطوسي و رفعت غازي طرطوسي pic.twitter.com/41N5rCJe1k
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.