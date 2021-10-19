مركز تجاري سعودي يبيع أحذية عليها شعار تابع لمدينة فلبينية.. وسلطات المدينة تحقق!

قالت حكومة مدينة ماكاتي الفلبينية إن أحد المراكز التجارية بالسعودية يبيع أحذية رياضية عليها شعار مدينة ماكاتي.

وفتحت الحكومة المحلية في المدينة الفلبينية تحقيقا، وأوضحت في منشور على "فيسبوك" أن الأحذية الرياضية "AB 3.0" المعروضة في أحد المراكز التجارية بالسعودية ليست مملوكة لشركة "LGU" التجارية، مشيرة إلى أن الأحذية هذه التي تحمل شعارها تقدمها المدينة مجانا للطلاب الدارسين في مدارسها.

وأضافت: "نحذر الأفراد والشركات بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الاستخدام غير المصرح به لشعار المدينة الرسمي".

من جهتها، قالت شركة "LGU" في أحد المنشورات: "يبيع مركز تجاري في المملكة العربية السعودية أحذية تشبه ماركة AB 3.0، وهي لا علاقة لها بحكومة مدينة ماكاتي.. يتم التواصل مع المصنعين والموردين بذلك الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: Filipino Times