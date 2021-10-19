لبنان.. "بلاغ" ضد رئيس حزب "القوات" سمير جعجع والقاضي البيطار

تقدمت المحامية اللبنانية، مي الخنساء، اليوم الثلاثاء، ببلاغ ضد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، وآخرين.

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وفي التفاصيل، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إلى أن المحامية مي الخنساء تقدمت بإخبار (بلاغ) الى جانب النيابة العامة التمييزية ضد سمير جعجع و القاضي طارق البيطار، وكل من يظهره التحقيق "فاعلا أو متدخلا أو شريكا أو محرضا، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويل الإرهاب، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني".

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" قد قالت إن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد"، أثناء احتجاج الخميس الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام