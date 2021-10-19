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السعودية..الدفاع المدني يحاصر حريقا ضخما في وادي سد أبها (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية..الدفاع المدني يحاصر حريقا ضخما في وادي سد أبها (فيديو)
Reuters Stringer .
عناصر من الدفاع المدني السعودي
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أفاد الإعلام السعودي بأن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على نسبة كبيرة من حريق وادي سد أبها، بعدما جرت محاصرة الحريق خوفا من امتداده.

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وتداولت صفحات إعلامية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هذا الحريق.

المصدر: الإعلام السعودي

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