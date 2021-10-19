السعودية..الدفاع المدني يحاصر حريقا ضخما في وادي سد أبها (فيديو)
Reuters Stringer .
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أفاد الإعلام السعودي بأن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على نسبة كبيرة من حريق وادي سد أبها، بعدما جرت محاصرة الحريق خوفا من امتداده.
وتداولت صفحات إعلامية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هذا الحريق.
مراسل #الإخبارية: الدفاع المدني سيطر على نسبة كبيرة من حريق وادي سد #أبها#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 19, 2021
الدفاع المدني يحاصر حريقا في جبال العثربان غربي بحيرة سد #أبها .— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) October 19, 2021
متابعة | سلمان عسكر pic.twitter.com/oS18yrnXzX
المصدر: الإعلام السعودي
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