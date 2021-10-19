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العراق..الإعلام الأمني يعتقل 6 أشخاص بسبب مشاجرة جنوبي العاصمة بغداد

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العراق..الإعلام الأمني يعتقل 6 أشخاص بسبب مشاجرة جنوبي العاصمة بغداد
Reuters KHALID AL-MOUSILY
عنصر من الأمن العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال ستة أشخاص بسبب مشاجرة مسلحة بجنوب العاصمة بغداد، نافية إطلاق المشاركين فيها قذائف.

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في بيان لها، قالت الخلية: "إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تداولت أنباء عن تبادل إطلاق قذائف ونيران الأسلحة المتوسطة في منطقة الدورة، أمام بوابة كلية الفارابي الجامعية".

 وأكمل البيان: "بعد التحري عن تفاصيل الحادث تبين حصول مشاجرة خلف الكلية وإطلاق نار بسبب خلاف قديم على قطعة ارض، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 6 اشخاص، وهم من طرفي المشاجرة، أحدهم يحمل مسدسا"، موضحة أن "هناك مصابا جراء هذا الحادث يرقد في احد المستشفيات".

المصدر: "السومرية"

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