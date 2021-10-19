العراق..الإعلام الأمني يعتقل 6 أشخاص بسبب مشاجرة جنوبي العاصمة بغداد
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال ستة أشخاص بسبب مشاجرة مسلحة بجنوب العاصمة بغداد، نافية إطلاق المشاركين فيها قذائف.
في بيان لها، قالت الخلية: "إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تداولت أنباء عن تبادل إطلاق قذائف ونيران الأسلحة المتوسطة في منطقة الدورة، أمام بوابة كلية الفارابي الجامعية".
وأكمل البيان: "بعد التحري عن تفاصيل الحادث تبين حصول مشاجرة خلف الكلية وإطلاق نار بسبب خلاف قديم على قطعة ارض، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 6 اشخاص، وهم من طرفي المشاجرة، أحدهم يحمل مسدسا"، موضحة أن "هناك مصابا جراء هذا الحادث يرقد في احد المستشفيات".
المصدر: "السومرية"
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