إنجاز طبي مهم تشهده الإمارات.. نجاح أول جراحة روبوتية للتبرع بالكلى

شهدت دبي، وتحديدا جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، و"ميديكلينيك" الشرق الأوسط، نجاح أولى عمليات تبرع بالكلى في الإمارات بواسطة الروبوت لمريضين.

إقرأ المزيد

وأشارت الجامعة إلى أنه أجريت العمليتان الجراحيتان لاستئصال الكلى السليمة من متبرعين أحياء، موضحة أن كل عملية استغرقت نحو ثلاث ساعات، باستخدام أحدث منظومات "دافنشي" الجراحية التي تعتمد على أذرع روبوتية صغيرة تحاكي براعة يد الجراح الطبيعية.

هذا وأوضح فرهاد جناحي، أستاذ مساعد في الجراحة بالجامعة، استشاري المسالك البولية وجراح زراعة الأعضاء، عضو فريق زراعة الأعضاء في "ميديكلينك"، أن فريقا من الجراحين أشرف على الذراع "الروبوتية" باستخدام وحدة تحكم مكنتهم من استئصال كلية المتبرع عبر جروح صغيرة، حيث تم إجراء الجراحة لمريضين مقيمين في دبي، أحدهما يبلغ من العمر 42 عاما، كان يخضع لغسيل الكلى بسبب قصور كلوي في مراحله المتقدمة، وتلقى الكلية من شقيقه الأصغر، والمريض الآخر يبلغ من العمر 32 عاما، وتلقّى الكلية من ابن عمه الذي قدم إلى دبي للتبرع بكليته.

من جانبه، قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، إن هذه العمليات تعد إنجازا مهما يضاف لرصيد إنجازات الإمارات، مؤكدا أن "القطاع الصحي في دبي والإمارات يماثل أكبر القطاعات الصحية تقدما في العالم".

المصدر: "الإمارات اليوم"