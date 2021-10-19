"يتفننون بالتحرش".. غضب في السعودية بعد تجمهر عدد كبير من الشباب حول سيارة فتيات بالرياض (فيديو)

وثقت فتاة عبر حسابها في "سناب شات" تعرض بعض الفتيات لمضايقات من قبل مجموعة من الشباب السعوديين الذين تجمهروا حول سيارتهن في العمارية بالعاصمة الرياض.

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وأظهر الفيديو تجمهر عدد كبير من الشباب، وهم يحاولون إخراج الفتيات من السيارة وسط صراخ الفتيات.

وقالت إحدى الفتيات: "هاذول يمكن 20 شخص وأحدهم يحاول كسر الشنطة لدخول السيارة عليهم"، فيما حاول آخر كسر مرآة السيارة حتى يفتحن النافذة.

وتابعت أن مضايقات الشباب طالت فتاة أخرى خارج السيارة، قائلة: "جالسين يتفننون بالتحرش ويرسمون قلوب على الشبابيك".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو مستنكرين مثل تلك التصرفات مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل ومعاقبة الشباب.

#متحرشين_العماريه_الرياض رصدت فتاة عبر حسابها في #سنابشات مقطع فيديو يوثق تعرض الفتيات لمضايقات وتجمهر حول سيارتهم في العمارية بالرياض. #السعودية#تحرشpic.twitter.com/j4jcayPX2h — News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) October 19, 2021

هذولي أول مرة يشوفون بنات؟ يعني وش متوقعين تكون ردة الفعل من التصرفات هذي؟ تخلف قسم بالله وواجب التشهير فيهم .#متحرشين_العماريه_الرياضpic.twitter.com/dgyV0aqSJD — ً (@miserablllllee1) October 18, 2021

الى متى بنشوف هالقرف ونسكت؟ الله يلعىكم قسم بالله لو نوصل ٢٠٨٠ مارح نتطور وهالسبايك للحين عايشين #متحرشين_العماريه_الرياضpic.twitter.com/RcMsiNimRE — SYS (@teteYeager) October 17, 2021

#متحرشين_العماريه_الرياض خيررا وش ذا المرض اول مرا يشوفون بنات!!/ي رب ىِموىَوون اليوم قبل بكرا pic.twitter.com/SPsclt1plT — Refan (@Refan__89) October 19, 2021

المصدر: RT