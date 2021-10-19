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"يتفننون بالتحرش".. غضب في السعودية بعد تجمهر عدد كبير من الشباب حول سيارة فتيات بالرياض (فيديو)

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تجمهر عدد كبير من الشباب حول سيارة فتيات بالرياض
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وثقت فتاة عبر حسابها في "سناب شات" تعرض بعض الفتيات لمضايقات من قبل مجموعة من الشباب السعوديين الذين تجمهروا حول سيارتهن في العمارية بالعاصمة الرياض.

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وأظهر الفيديو تجمهر عدد كبير من الشباب، وهم يحاولون إخراج الفتيات من السيارة وسط صراخ الفتيات.

وقالت إحدى الفتيات: "هاذول يمكن 20 شخص وأحدهم يحاول كسر الشنطة لدخول السيارة عليهم"، فيما حاول آخر كسر مرآة السيارة حتى يفتحن النافذة.

وتابعت أن مضايقات الشباب طالت فتاة أخرى خارج السيارة، قائلة: "جالسين يتفننون بالتحرش ويرسمون قلوب على الشبابيك".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو مستنكرين مثل تلك التصرفات مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل ومعاقبة الشباب.

المصدر: RT

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