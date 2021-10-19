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إسبانيا.. اعتقال مهاجر جزائري يشتبه بمشاركته في قتل جمال بن إسماعيل

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إسبانيا.. اعتقال مهاجر جزائري يشتبه بمشاركته في قتل جمال بن إسماعيل
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جمال بن إسماعيل
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة اعتقلت مهاجرا جزائريا، أمس الأحد، بعد نزوله من أحد الزوارق التابعة للحرس المدني في ميناء ألميريا.

وقال موقع "لا غاثيتا" إن المهاجر غير الشرعي اعتقل للاشتباه في علاقته بجريمة قتل جمال بن إسماعيل، الذي أثارت قضيته جدلا كبيرا في البلاد قبل أسابيع.

ووفقا للموقع، جاء توقيف المعني بعد أن أصدرت الجزائر إشعارا شهر أغسطس الماضي باحتمال هروب مرتكبي جريمة اغتيال بن إسماعيل عبر قوارب الهجرة غير الشرعية.

ولم يبد المشتبه فيه أي مقاومة لحظة اعتقاله، غير أنه كان يحمل "آلة حادة" وفقا للموقع.

يذكر أن جمال بن إسماعيل فارق الحياة بعد إقدام مجموعة مواطنين غاضبين في مدينة تيزي وزو على حرقه للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية، ليتبين لاحقا أنه بريء.

المصدر: "النهار" + "الخبر"

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