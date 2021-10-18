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الولايات المتحدة ترحب ببدء مفاوضات اللجنة الدستورية السورية

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة ترحب ببدء مفاوضات اللجنة الدستورية السورية
Reuters
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس.
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أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بانطلاق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ضمن أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

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انطلاق أعمال الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية
انطلاق أعمال الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف.

وأضاف برايس أنه "من الضروري أن يتواصل النظام السوري وقادة المعارضة بشكل بناء في جنيف" بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بشأن سوريا.

وفي وقت سابق من الاثنين انطلقت في مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برعاية الأمم المتحدة للعمل على وضع إصلاح دستوري يهدف إلى تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 سياسيا.

ومن المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على الاجتماعات.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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