فريق المعارضة السورية في جنيف: البدء بالعملية الأساسية للجنة الدستورية واتفاق على الآليات

أعلن الفريق الممثل للمعارضة السورية في اجتماعات "اللجنة الدستورية" بجنيف البدء بالعملية الأساسية التي شكلت اللجنة من أجلها، بعد الاتفاق على كامل آليات النقاش وآليات العمل.

وفي إحاطة قدمها عقب انتهاء اجتماعات اللجنة الدستورية لليوم الأول من الجولة السادسة، المنعقدة في جنيف، أضاف الرئيس المشترك للجنة (عن المعارضة) هادي البحرة إنه تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وأضاف أن مرحلة النقاشات المفتوحة انتهت، و"تم البدء بالعملية الأساسية التي شكلت من أجلها اللجنة الدستورية".

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وحسب بيان نشرته هيئة التفاوض السورية، أعرب البحرة عن أمله في أن تتم الجلسات بنفس الأجواء وبنفس الآليات المعتمدة، "من أجل الخروج بنتائج بأسرع وقت ممكن".

وقال البحرة إنه لم تبق في الوقت الحالي، أي عوائق تعيق تقدم عمل اللجنة الدستورية إلى الأمام ومناقشة مضمون الدستور السوري.

وأضاف أن "مبدأ السيادة كان أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة، أو الشعب، هو صاحب السيادة في الدولة السورية".

المصدر: RT + "سبوتنيك"