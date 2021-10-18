مسؤول بالبنك المركزي التونسي يكشف عن "مفاوضات متقدمة" مع الإمارات والسعودية للحصول على مساعدات مالية

كشف مسؤول بالبنك المركزي التونسي أن بلاده التي تواجه أزمة اقتصادية، تجري مفاوضات مع كل من الإمارات والسعودية للحصول على تمويلات إضافية لموازنتها المالية.

وقال عبد الكريم لسود، المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي في تصريح لوسائل إعلام محلية: "سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي".

وأضاف أن "هناك نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة".

ولم يحدد لسود طبيعة المفاوضات والقيمة المالية التي تناقش.

وتشهد تونس انعداما للاستقرار السياسي منذ 25 يوليو الماضي، عندما قرر الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات.

وأبدت الإمارات والسعودية دعمها لتونس وللرئيس سعيد منذ إعلان قراراته الاستثنائية المفاجئة.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011، حيث لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0.6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.

المصدر: "أ ف ب"