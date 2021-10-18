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وزير الخارجية التونسي الأسبق: عندما تخلي إسرائيل الأراضي المحتلة حينها لا يمكن أن نعتبرها عدوا

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وزير الخارجية التونسي الأسبق: عندما تخلي إسرائيل الأراضي المحتلة حينها لا يمكن أن نعتبرها عدوا
Reuters
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قال وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس، إنه "عندما تخلي إسرائيل الأراضي المحتلة حينها لا يمكن أن نعتبرها عدوا".

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وأضاف ونيس في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" أنه "يوجد سوء فهم في الموقف التونسي من القضية الفلسطينية، وهذا صحيح لأن 3 نواب نسبوا أمورا غير صحيحة لرئيس الدولة والسياسة التونسية".

مشيرا إلى أن تونس "دائما كانت ضد الاستعمار والاحتلال والتمييز وأن إسرائيل إذا أخلت الأراضي الفلسطينية وتوقفت عن التمييز ولم تعد تتبع السياسة الاستعمارية على أراضي غيرها، لن نعتبرها عدوا".

المصدر: "موزاييك أف أم"

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