جوزيب بوريل يلتقي وزيرة الخارجية الليبية

التقى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، وذلك قبل إنطلاق مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ.

وقال بوريل في تغريدة عبر "تويتر" إنه استعرض مع الوزيرة الليبية: "آخر التطورات على الساحة الليبية، واستعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات" المقررة في ديسمبر المقبل.

كما أشار المسؤول الاوروبي إلى أنه أثار "الوضع غير المقبول في مراكز احتجاز المهاجرين" في ليبيا، مشددا على أن معالجة أوضاعهم "مسألة أولوية".

Met with FM Mangoush ahead of #FAC to discuss latest developments in #Libya.

EU stands ready to accompany Libya on its path towards elections in December. Also raised the unacceptable situation in migrant detention centres. Conditions need to be addressed as a matter of priority — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 18, 2021

ويأتي اللقاء غداة إعلان الوزيرة المنقوش عن "مبادرة استقرار ليبيا"، التي ترتكز على مسارين أمني-عسكري واقتصادي، وتنظيم مؤتمر وزاري دولي معني بالمبادرة نهاية الشهر الحالي.

وقالت المنقوش: "نهدف من خلال هذه المبادرة، أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد ألية وطنية، وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق مع هذه الرؤية، ووضع أليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية ديسمبر القادم".

المصدر: وكالة "آكي"