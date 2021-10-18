زعيم الحوثيين: الخطر على القدس يعني حربا إقليمية

قال زعيم "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي إن أنصار الحركة جزء من المعادلة التي أعلنها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بأن "الخطر على القدس يعني حربا إقليمية".

وقال الحوثي في كلمة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، اليوم الاثنين: "يحتفل شعبنا بهذه المناسبة بكل محبة واعتزاز وتقدير وتوقير لخاتم أنبياء الله في تأكيد متجدد للولاء وتصديا لمحاولات استنقاص مكانته في القلوب".

وتابع قائلا: "شعبنا يستلهم من سيرة رسول الله ويستنير بهديه من واقع الوعي لما يعنيه الإيمان به في إطار التوجه العملي لشعبنا في التحرر من هيمنة الاستكبار".

وشدد الحوثي في كلمته بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، قائلا: "نؤكد ما أعلناه سابقا أننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصرالله أن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية.. نؤكد على ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وتابع قائلا: " نؤكد تضامننا مع كل أبناء أمتنا المظلومين ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة".

وأكد الحوثي أنه يتوجب "شرعا التصدي للعدوان بكل ثبات حتى رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب".

ودعا الحوثي إلى مواصلة الجهود في "التصدي للعدوان الأمريكي السعودي".

المصدر: "المسيرة نت"