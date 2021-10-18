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الصحة السعودية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة السعودية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 547969 إصابة منذ ظهور الجائحة في المملكة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 536999 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل 2حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع الإجمالي إلى 8765 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 100 حالة في المملكة.

المصدر: "سبق"

 

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