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ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن اختفاء اثنين من موظفيها في طرابلس

أخبار العالم العربي

ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن اختفاء اثنين من موظفيها في طرابلس
Reuters smail Zitouny
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين عن اختفاء اثنين من موظفيها وسط ظروف غامضة في العاصمة طرابلس.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن هذين الشخصين (وهما رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي، خالد العاتي، والموظف في شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية، مدحت الزياني) اختفيا وسط ظروف غامضة في طرابلس صباح أمس فور خروجهما.

وجاء في البيان: "مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء، سواء اعتقال أو قبض أو خطف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة".

وطلبت المؤسسة الإفراج عن هذين الشخصين فورا، محملة "الجهات الخاطفة" المسؤولية عن ضمان سلامتهم وإعادتهما إلى ذويهما سالمين.

وأعربت المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء "مثل هذه الاعمال التي من شأنها أن تعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه"، متعهدة باللجوء إلى كافة الوسائل القانونية المتوفرة، منها مخاطبة مكتب النائب العام.

المصدر: RT

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