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الجزائر..الحكم على وزيرة سابقة وآخرين بالسجن وبغرامة مالية

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الجزائر..الحكم على وزيرة سابقة وآخرين بالسجن وبغرامة مالية
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وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال الجزائرية السابقة، هدى إيمان فرعون
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حكمت محكمة جزائرية بالسجن 3 سنوات بحق وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السابقة، هدى إيمان فرعون، وبغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري، بتهمة إساءة استغلال  الوظيفة.

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هذا ودانت محكمة "سيدي امحمد"، المدير العام السابق لشركة إتصالات الجزائر، قبال الطيب، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، مع الأمر بالإيداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم.

كما تمت إدانة شركة "هواوي" و"zte" بغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار، مع أمر بمصادرة الأموال، والتعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 مليون دينار جزائري تدفعها هدى فرعون، وقبال الطبيب، و"هواوي"، و"zte".

في حين حكمت بالبراءة  لباقي المتهمين، وهم المدير العام السابق  لشركة "موبيليس"، شوادر أحمد، ورئيس لجنة المفاوضات ب.س، وأعضائها.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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