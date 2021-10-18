مصر.. الكشف عن تطورات حول عودة المصريين لأداء العمرة في السعودية

توقع نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة في مصر ناصر ترك، أن تفتح العمرة للمصريين قريبا بعد تعيين السعودية توفيق الربيعة وزير الصحة السابق، على رأس وزارة الحج والعمرة.

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وأضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد: "طبقا للإجراءات الجديدة، فإن الناس سوف يدخلون باب الكعبة وحجر إسماعيل وهو ما يعني عودة الحياة الطبيعية إلى الحرم سواء أعداد أو تباعد اجتماعي".

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة، أن العمرة ستكون مفتوحة عدا الدول كثيفة المعتمرين: "لكي تفتح السعودية الحج للعالم أجمع، كان يجب عليها أن تسير وفق ترتيبات وتنظيمات معينة، أهمها الحفاظ على صحة المعتمر".

وأكد ناصر ترك: "لا أظن أن هناك تحديدا لأعداد الحجاج والمعتمرين، لكن هناك إجراءات احترازية سوف تكون شرطا أساسيا، بالإضافة إلى الضوابط المصرية المهتمة بصحة المواطن، وبخاصة بعض القواعد والاشتراطات الصحية لكي تكون العمرة آمنة في الذهاب والعودة".

وأشار إلى أن السياحة المصرية في انتظار فتح الباب أمام العمرة، مردفًا: "الشركات داخلة في السنتين مشتغلتش، والمواطنين عاوزين يعملوا عمرة عشان ربنا يكرمهم".

المصدر: صدى البلد