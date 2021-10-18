مصر.. الإعلان عن أول محافظة تلقى جميع سكانها لقاح فيروس كورونا

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن أول محافظة في مصر حرص أهاليها على تلقي لقاح فيروس كورونا، ليصبح جميع سكان المحافظة حاصلين على اللقاح.

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وأوضحت أن محافظة جنوب سيناء، هي الأقل في الإصابات بين المحافظات، الأقل في عدد الوفيات، الأعلى في نسبة الشفاء، الأعلى في نسب الحصول على اللقاح.

وأكد أيمن رخا وكيل وزارة الصحة المصرية بجنوب سيناء، أن وزارة الصحة أعلنت أن جنوب سيناء حققت أعلى نسبة بين المحافظات بالنسبة للحصول على اللقاح بنسبة 170%، موضحا أن المواطن في سيناء لديه وعي كبير بأهمية الحصول على اللقاح، وحريص على التطعيم.

وقال رخا، إن المديرية حددت 9 أماكن رئيسية للحصول على اللقاح هي المركز الطبي رأس سدر، مستشفى أبورديس، مستشفى الطور العام، المركز الطبي أبوزنيمة، المركز الطبي بنويبع، مستشفى شرم الشيخ الدولي، بنك الدم، مستشفى سانت كاترين.

من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حالات الوفاة منذ انتشار الوباء بلغت حتى الآن 81 حالة فقط، وهو أقل معدل على مستوى محافظات مصر، مما يؤكد زيادة حالات التعافي وقلة أعداد الإصابات.

وأضاف أن الإصابات الجديدة إصابة واحد فقط، ويصل بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1371 إصابة، وحالات الشفاء 1248 متعافيا.

وقال فودة، إن إجمالي المصابين الذين تحت الملاحظة 29 حالة فقط، وجرى سحب عينات من ما يقرب 33110 عينات، السلبي منها 19416 عينة، أما الإيجابي فبلغ 1364 حالة.

المصدر: الوطن