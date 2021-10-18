ولي العهد السعودي يطلق "مكاتب استراتيجية" في المملكة

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان.

وأوضحت وكالة "واس"، مساء الأحد، أن ولي العهد محمد بن سلمان، وهو أيضا رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان لتكون "نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلا، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص".

وستهدف هذه المكاتب الاستراتيجية، إلى "الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد"، كما ستقوم هذه المكاتب "بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها".

وبينت "واس" أن أهمية منطقة الباحة تتمثل في "كونها من أهم المناطق السياحة في المملكة، إذ إنها تضم عددا كبيرا من الغابات، وتشتهر الباحة بغابة رغدان ومنتزه القمع ومنتزه الشكران إضافة إلى قرية ذي عين الأثرية، والعديد من القرى والحصون".

وتتميز منطقة الجوف، حسب الوكالة، بأنها "أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية، إذ إن وجودها تاريخيا يعود إلى فترة العصر الحجري القديم، كما أنها تعد من أخصب المناطق الزراعية في المملكة، ويقع فيها مركز بسيطا الذي يعد سلة غذاء المملكة، وتتميز باعتدال مناخها صيفا ووفرة المياه الجوفية العذبة بها، كما تشتهر منطقة الجوف بزراعة أشجار الزيتون، وتنتج ما يقارب 67% من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة".

وتزخر منطقة جازان "بالكثير من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجستي والزراعي والتراثي ويضم ميناء جازان الذي يعد ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة، كما أنها تمتاز بتنوعها البيئي والمناخي، وهي البوابة الرئيسة لجزر فرسان، ومن الجانب التراثي تحتضن منطقة جازان آثارا يرجع تاريخها إلى 8000 سنة قبل الميلاد، وتعد إحدى أهم المناطق الزراعية في المملكة إذ تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية".

المصدر: "واس"