وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني
twitter/@KSAMOFA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj2q
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اتصالا هاتفيا الأحد بمستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي.
وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن الاتصال شمل "استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين".
وأردفت الوزارة أن الجانبين بحثا "تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وتمثل السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين حيث وصلت هذه الواردات في أغسطس إلى مستوى 1.96 مليون برميل يوميا.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.