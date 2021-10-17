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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الاثنين العلاقات مع دول الخليج

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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الاثنين العلاقات مع دول الخليج
Reuters YVES HERMAN
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.
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يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ، لمناقشة العلاقات مع دول منطقة الخليج.

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وذكرت هيئة العلاقات الخارجية في بيان صدر عنها مساء الأحد: "بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إلى الإمارات وقطر والسعودية، سيبحث مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي منهجه في منطقة الخليج".

وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون أيضا "العلاقات مع دول الشراكة الشرقية وعلى وجه الخصوص سبل التقارب في الاتجاهين الاقتصادي والسياسي".

كما سيبحث المجتمعون الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا والتطورات في نيكاراغوا وأفغانستان وتونس وغرب البلقان.

المصدر: وكالات

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