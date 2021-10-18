الرئيس الإيراني: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف إلى بث الفرقة وإثارة الحروب المذهبية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف إلى بث التفرقة وإراقة الدماء على خلفية الصراعات المذهبية".

وخلال انعقاد مجلس الوزراء الإيراني، اعتبر رئيسي أن "حادث التفجير الإرهابي يوم الجمعة الماضي في مسجد الفاطمية والذي أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، فطر قلب أمة رسول الله من جديد".

وأضاف أن "الحجم المتزايد للتحركات الإرهابية يجري وفقا لاستراتيجية افتعال الفوضى الأمريكية في أفغانستان، ما يلزم القادة في هذا البلد بأن يكونوا عند المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل تامين الشعب الأفغاني وعدم تجاهل طاقاته".

وتابع: "إيران تقف جنبا إلى جنب أفغانستان، وهي مستعدة للتعاون الشامل لكي ينعم الشعب الأفغاني بالاستقرار والأمن المستدامين".

المصدر: "إرنا"