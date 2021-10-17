الملحق العسكري للحوثيين في دمشق يلتقي رئيس الاستخبارات العسكرية السورية

أفادت سفارة حكومة الحوثيين في سوريا، بأن الملحق العسكري للجماعة في دمشق العقيد شرف الماوري، اجتمع يوم الأحد، باللواء الركن كفاح ملحم، رئيس شعبة الاستخبارات بوزارة الدفاع السورية.

وقالت السفارة التابعة للحوثيين في بيان، إن "اللقاء بحث أوجه التعاون بين وسوريا في المجالات ذات الصلة".

وتطرق الاجتماع كذلك إلى "مستجدات الأوضاع الميدانية وسير المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن"، حسب المصدر ذاته.

وبحسب البيان "نقل العقيد شرف الماوري تحيات رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اليمنية (تابعة للحوثيين) اللواء الركن عبدالله الحاكم لنظيره في سوريا وللقيادات العسكرية وكل منتسبي وزارة الدفاع".

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من جهته، شدد اللواء ملحم على "أهمية التعاون بين اليمن وسوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية "القاعدة" و"داعش"، والعمل على تبادل المعلومات والتجارب التي تحد من نشاطات الجماعات التكفيرية في البلدين".

المصدر: "سبوتنيك"