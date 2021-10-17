المنقوش معلنة عن مبادرة "استقرار ليبيا": تهدف لاحترام سيادة واستقلال ليبيا ومنع التدخلات الخارجية

أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية عن مبادرة "استقرار ليبيا"، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر وزاري دولي في 21 أكتوبر الجاري في طرابلس لدعم هذه المبادرة.

وقالت المنقوش في تصريح، إن "هذه المبادرة تتركز على مسارين، المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي".

وأضافت: "نهدف من هذه المبادرة التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية، وأن تكون بلادنا ساحة للمنافسة الاقتصادية".

المصدر: RT