جنبلاط عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت: البيطار استدعى فئة معينة وهذا خلل إجرائي

وصف رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط، قرار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار "استدعاء وزراء دون آخرين للتحقيق" بأنه "خلل إجرائي".

ونقلت قناة "الجديد" عن جنبلاط قوله: "طالبت منذ سنة بتحقيق دولي حول انفجار المرفأ".

وأضاف: "البيطار طلب استدعاء فئة معينة ولم يطلب كل الناس وهذا خلل إجرائي، فكان من المفترض استدعاء كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس إلى أصغر موظف لكي يكون هناك تساو".

وتزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لـ"ثورة 17 تشرين"، قال: "من يحاولون أن يتماشوا مع الثورة ويقولون إنهم من الجدد نقول لهم (لا) فأنتم جزء من هذا النظام".

وعن الأصوات المطالبة بالفيدرالية، اعتبر جنبلاط أن هذا الطرح يعني "تقسيم وتدمير البلد"، مضيفا: "خبروني بين وين ووين وكل البلد 10452 كلم مربع.. خبروني كيف بتركب معكم".

وفي ما يتعلق بأزمة الوقود، أشار إلى أن "المازوت المدعوم الوحيد هو المازوت الإيراني، وأي بلدية تطلب المازوت الإيراني نقول أهلا وسهلا، لكن الكميات المتوافرة منه قليلة".

المصدر: "الجديد"