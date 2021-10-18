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السعودية تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أخبار العالم العربي

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو
Reuters Peter Macdiarmid
الرياض
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دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش في بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 14 جنديا وإصابة 7 آخرين.

وأعربت الوزارة عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف الثكنة العسكرية للجيش البوركيني على يد مسلحين مجهولين الهوية في منطقة بروغو في محافظة سانمتنغا بإقليم وسط بوركينا فاسو.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض "للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه".

المصدر: وزارة الخارجية السعودية

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