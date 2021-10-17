لأول مرة منذ أكثر من قرن.. طائرات حربية ألمانية تحلق في سماء القدس

لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني طلعة في سماء مدينة القدس.

ونفذت طائرات حربية ألمانية وإسرائيلية اليوم الأحد طلعة مشتركة فوق مقر الكنيست وغيره من المرافق الحكومية، باتجاه قرية المالحة جنوبي القدس، وذلك تعبيرا عن قرب العلاقة بين الدولتين.

המטס מרחבת הכנסת pic.twitter.com/lihHQSKBHW — Or Heller אור הלר (@OrHeller) October 17, 2021

وقاد مجموعة الطائرات الإسرائيلية خلال التحليق المشترك قائد سلاح الجو للدولة العبرية، أميكام نوركين، بينما قاد المجموعة الألمانية الجنرال إينغو غيرهارتز.

ووصلت هذه الطائرات الألمانية إلى إسرائيل للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة تعرف باسم "العلم الأزرق".

ويعد هذا أول تحليق لطائرات حربية ألمانية في سماء القدس منذ الحرب العالمية الأولى.

وفي وقت سابق من اليوم زار نوركين وغيرهارتز معا مؤسسة "ياد فاشيم" الخاصة بالأبحاث في أحداث الهولوكوست.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"