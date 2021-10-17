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مراسلنا: احتجاجات في العراق وتصعيد اعتراضا على نتائج الانتخابات (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: احتجاجات في العراق وتصعيد اعتراضا على نتائج الانتخابات (فيديو + صور)
RT
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات دفعت جماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجا على نتائج الانتخابات.

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وذكر مراسلنا، أن محافظات بغداد والبصرة ونينوى، شهدت احتجاج المئات من جماهير الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وقطعت الشوارع وأحرقت إطارات السيارات.

وأضاف، أن القوات الأمنية العراقية تحاول صد المحتجين ومنعهم من الخروج في مناطق أخرى.

مراسلنا: احتجاجات في العراق وتصعيد اعتراضا على نتائج الانتخابات (فيديو + صور)
RT
مراسلنا: احتجاجات في العراق وتصعيد اعتراضا على نتائج الانتخابات (فيديو + صور)
RT

ويأتي هذا التصعيد بعد بيان "المقاومة العراقية" و"الإطار التنسيقي الشيعي" الذي هدد بالنزول إلى الشارع.

المصدر: RT

 

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