 
مباشر

تخليدا لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961.. تبون يضع إكليلا من الزهور عند مقام الشهيد

أخبار العالم العربي

تخليدا لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961.. تبون يضع إكليلا من الزهور عند مقام الشهيد
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riyp

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بوضع إكليل من الزهور عند مقام الشهيد تخليدا لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس.

إقرأ المزيد
تبون ينتقد أطرافا فرنسية تعاني من
تبون ينتقد أطرافا فرنسية تعاني من "تطرف مزمن وفكر استعماري استعلائي"

ووقف تبون بالمقام، الموجود في العاصمة الجزائر، رفقة كبار المسؤولين في الدولة، دقيقة صمت ترحما على شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس.

كما وقف الجزائريون لأول مرة عبر كامل التراب الوطني، دقيقة صمت عند الساعة 11:00 استجابة لقرار رئيس الجمهورية بترسيم هـذه الوقفة كل سنة عبر كامل التراب الوطني، ترحما على أرواح شهداء مجازر 1961.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أكد تبون في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى الـ 60 لمظاهرات 1961، أن هذه المناسبةَ "تتيح لي تأكيد حرصنا الشَديد على التَعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة، بعيدا عن أي تراخ أو تنازل، وبروح المسؤولية، التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة".

المصدر: الشروق

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا